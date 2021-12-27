Соседка родителей и двух детей, чьи трупы обнаружили в Канске, слышала ссору семьи незадолго до случившегося. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По ее словам, соседи сильно ругались, а позже все стихло. Женщина увидела, что входная дверь у этой пары открыта. Когда она зашла, то обнаружила тела четырех человек.

По предварительной информации, глава семейства — мужчина 1983 года — мог совершить убийство. Его жертвами стали супруга 1986 года рождения и двое детей — девочка 2014 года рождения и мальчик 2010 года рождения.

По данным канала, супруги разводились, но не могли договориться о детях. Женщина хотела, чтобы они остались с ней, а муж не хотел отдавать их.

По имеющимся сведениям, мама мальчика и девочки съехала от мужа и снимала квартиру на улице Эйдемана. Мужчина пришел туда и начал выяснять отношения. В разгар ссоры, по предварительным сведениям, произошло убийство. Орудием, как сообщил канал, мог стать нож, позже глава семейства свел счеты с жизнью.

Правоохранительные органы проверяю эту версию, по факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двух и более лиц».