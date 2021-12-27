Расчлененный труп женщины нашли в машине в Бурятии

В городе Северобайкальске в Бурятии нашли расчлененный труп женщины. Человеческие останки лежали в багажнике машины возле жилого дома, сообщил источник в правоохранительных органах. В распоряжении «360» появилось видео со страшной находкой.

На кадрах показана часть тела в багажнике автомобиля Lada возле одного из домов. Автор ролика осматривает останки вместе с еще одной женщиной. Машина припаркована у подъезда, багажник у нее открыт.

Тело обнаружили вечером в воскресенье, 26 декабря. Расчлененный труп лежал в багажнике.

Следователи завели дело по статье «Убийство», сообщили на сайте бурятского управления СК. По данным ведомства, в тот же вечер одна из жительниц дома увидела в подъезде следы крови, после чего заметила, как ее сосед вместе с сыном выносил на улицу большой мешок. Они погрузили его в багажник машины. Соседка сообщила об этом в полицию. На место через несколько минут прибыли сотрудники ГИБДД. Они и обнаружили в автомобиле человеческие останки.

Мужчину и его сына пока не успели допросить, так как они сильно пьяны. У них в квартире под ванной нашли топор и два ножа. По версии следствия, это послужило орудием преступления.

Точную причину смерти женщины установят по результатам судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства устанавливаются.