Криминал 27 марта 2024, 17:44 СК назвал число опознанных тел погибших в Crocus City Hall СК заявил об опознании 84 тел погибших при теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Судебно-медицинские эксперты установили личности 84 погибших во время теракта в концертном комплексе Crocus City Hall. В их числе пятеро детей в возрасте от девяти до 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ведомстве уточнили, что для установления личных данных остальных погибших назначили молекулярно-генетические экспертизы.

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Криминалисты и следователи продолжили работу на месте сгоревшего концертного зала, а также изучили информацию с гаджетов арестованных по обвинению в теракте.

Подмосковный главк МЧС и Министерство здравоохранения в ежедневном режиме обновляют список погибших в теракте в концертном зале по результатам первых судебно-медицинских исследований. По данным на вечер минувшего вторника, 26 марта, в реестр включили 120 человек.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Группа вооруженных мужчин в камуфляже открыла огонь в фойе и концертном зале по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник».

После прекращения огня террористы подожгли помещение и скрылись. Общее число погибших составило 139 человек. Сегодня стало известно, что в больнице умер один из пострадавших.