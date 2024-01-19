Важное 19 января 2024, 18:20 Замглавы Минздрава Подмосковья арестовали за взятку в 150 млн рублей Замглавы Минздрава Подмосковья арестовали на два месяца по делу о взятке Суды общей юрисдикции города Москвы

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Тверской суд отправил под стражу заместителя министра здравоохранения Московской области Александра Захарова по делу о получении особо крупной взятки на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Захарову предъявили обвинение в совершении преступления по статье о получении взятки», — указали в сообщении.

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Замминистра здравоохранения Московской области пробудет в СИЗО два месяца, до 17 марта 2024 года.

По данным Telegram-канала «112» чиновник попался на крупной взятке в 150 миллионов рублей. Такую сумму он якобы запросил у подрядной строительной фирмы, которая занимается капитальным ремонтом больниц.

В Московской области по подозрению в коррупции правоохранители задержали 11 человек. По данным Следственного комитета России, два фигуранта дела работали консультантами отдела при региональном Минсоцразвития. Во время обысков у подозреваемых изъяли крупные суммы.