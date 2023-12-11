Криминал 11 декабря 2023, 09:38 Более 10 человек задержали в Подмосковье по делу о коррупции СК: 11 человек задержали в Подмосковье по подозрению в коррупции

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В Московской области по подозрению в коррупции задержали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По данным ведомства, два фигуранта дела были консультантами отдела при региональном Минсоцразвития. Еще один — консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области.

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По версии следствия, в период с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали взятки от местных предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранных граждан на работу без проведения проверок. За одного мигранта бизнесмены платили 12 тысяч рублей. При этом за раз им оформляли от 100 до 350 квот.

Следователи провели больше 40 обысков по местам жительства и работы подозреваемых. Также сотрудники ведомства допросили около 30 человек. Во время обысков у фигурантов изъяли крупные суммы денег.

«Все подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания», — уточнили в ведомстве.

Всех фигуристов дела оставили под домашним арестом.