Криминал 02 апреля 2023, 23:34 Силовики пришли с обыском в квартиру к подозреваемой в убийстве Татарского жительнице Петербурга «112»: В квартире подозреваемой в убийстве Татарского начались обыски Телеканал «360»

Читать 360tv в

Обыски начались в квартире подозреваемой в причастности к взрыву в кафе Санкт-Петербурга где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По предварительным данным, под подозрение правоохранителей также попал муж девушки. Его местонахождение пока не установили. Также неизвестно находился ли он на творческом вечере Татарского.

Реклама

Издание 78.ru, сообщило, что для взлома квартиры привлекли спецназ. На место также прибыли сотрудники ФСБ. По данным журналистов, девушку и ее супруга уже задерживали на различных протестных акциях. Также пара переводила деньги признанной в России экстреимистской организации.

«Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что следователи задержали жительницу Санкт-Петербурга 1997 года рождения по подозрению в причастности к взрыву в кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский. По предварительным данным, девушку уже доставили на допрос.

По версии следствия, она принесла в место встречи блогера коробку с бюстом Татарского, куда вмонтировали взрывное устройство.

Детонация привела к гибели военкора. Ранения получили 30 человек. Следователи завели уголовное дело об убийстве опасным способом.