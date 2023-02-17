Криминал 17 февраля 2023, 09:41 Школьницу в Москве похитили для свадьбы РЕН ТВ: житель Москвы похитил школьницу из-за желания жениться на ней РИА «Новости»

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Москвич похитил старшеклассницу рядом со зданием школы из-за желания жениться на ней. Об этом написал РЕН ТВ.

Девушку к школе на Вяземской улице привел ее дядя. Школьница вышла из автомобиля, однако до учебного заведения не дошла. Подозреваемым в похищении стал Равшан М. Выяснилось, что ранее он уже просил у родителей руки девушки, однако они ответили отказом.

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После похищения мужчина связался с родителями и заявил, что намерен жениться на ней. Отец обратился с заявлением в правоохранительные органы.

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Полицейские начали проверку по факту похищения, приступив к поиску старшеклассницы.

В конце ноября в Тамбове группа мужчин похитила 18-летнюю девушку. Правоохранители установили, что преступником оказался ее родной дядя, пожелавший жениться на родственнице.

Также в Санкт-Петербурге мама похитила сына из квартиры своей девушки. Ему связали руки и увезли в неизвестном направлении.