Эксклюзив 29 ноября 2022, 15:32 «Дочка была против». Похитителем девушки из Тамбова оказался ее родной дядя Отец похищенной девушки из Тамбова заявил, что ее дядя планировал жениться на ней

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Девушку из Тамбова похитил ее родной дядя, рассказал «360» ее отец Тенгис Равоян. По его словам, злоумышленник надругался над ней и теперь она проходит курс реабилитации.

Собеседник «360» отметил, что девушка не получала угроз в свой адрес, но ранее уже были слухи, что один из родственников хочет жениться на ней. Он добавил, что состоит в родственных отношениях с семьей похитителя.

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«[Похищали] всей семьей — отец, мать, брат, сестра — это было групповое похищение. Они ворвались к нам в квартиру, избили и связали жену, дочку ударили по голове, связали скотчем и вынесли из дома. Решили насильственным путем сделать своей. У этих людей никакой морали, никаких человеческий понятий. Скажем так — он похитил свою племянницу», — рассказал отец пострадавшей.

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По его словам, девушку похитили и увезли в Нижний Новгород. Там «жених» надругался над ней.

«Когда похитили в Нижнем Новгороде, было изнасилование. Уроды, одним словом. Вся семья. Кто их знает — никто о них не скажет ничего хорошего. <…> Я не приемлю [бракосочетание] в родственных отношениях, это уродство какое-то — как можно изнасиловать свою племянницу? Все их поступки — нечеловеческие», — подчеркнул Тенгис Равоян.

Собеседник «360» заявил, что виновные должны понести наказание за совершенное преступление.

«У нас один закон, российское законодательство. Кто не согласен с законами России — пусть едет в свой аул и живет там. Если они руководствуются тем, что у них в аулах это происходило, — ну здесь-то, в России, это происходить не должно», — добавил он.

Ранее стало известно, что 18-летнюю девушку похитили трое мужчин. Она сумела выбраться из плена и бежать. Одного из злоумышленников задержали, его отца и брата объявили в розыск.