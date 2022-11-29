29 ноября 2022, 15:32
«Дочка была против». Похитителем девушки из Тамбова оказался ее родной дядя
Отец похищенной девушки из Тамбова заявил, что ее дядя планировал жениться на ней
Девушку из Тамбова похитил ее родной дядя, рассказал «360» ее отец Тенгис Равоян. По его словам, злоумышленник надругался над ней и теперь она проходит курс реабилитации.
Собеседник «360» отметил, что девушка не получала угроз в свой адрес, но ранее уже были слухи, что один из родственников хочет жениться на ней. Он добавил, что состоит в родственных отношениях с семьей похитителя.
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«[Похищали] всей семьей — отец, мать, брат, сестра — это было групповое похищение. Они ворвались к нам в квартиру, избили и связали жену, дочку ударили по голове, связали скотчем и вынесли из дома. Решили насильственным путем сделать своей. У этих людей никакой морали, никаких человеческий понятий. Скажем так — он похитил свою племянницу», — рассказал отец пострадавшей.
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По его словам, девушку похитили и увезли в Нижний Новгород. Там «жених» надругался над ней.
«Когда похитили в Нижнем Новгороде, было изнасилование. Уроды, одним словом. Вся семья. Кто их знает — никто о них не скажет ничего хорошего. <…> Я не приемлю [бракосочетание] в родственных отношениях, это уродство какое-то — как можно изнасиловать свою племянницу? Все их поступки — нечеловеческие», — подчеркнул Тенгис Равоян.
Собеседник «360» заявил, что виновные должны понести наказание за совершенное преступление.
«У нас один закон, российское законодательство. Кто не согласен с законами России — пусть едет в свой аул и живет там. Если они руководствуются тем, что у них в аулах это происходило, — ну здесь-то, в России, это происходить не должно», — добавил он.
Ранее стало известно, что 18-летнюю девушку похитили трое мужчин. Она сумела выбраться из плена и бежать. Одного из злоумышленников задержали, его отца и брата объявили в розыск.
Уголовное дело
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