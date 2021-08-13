Петербурженку задержали за похищение собственного 25-летнего сына

Жительница Петербцрга похитила собственного 25-летнего сына из квартиры, где он проживает со своей девушкой. Похитительницу задержали, возбуждено уголовное дело, сообщило РИА ФАН.

Женина в сопровождении двух мужчин ворвалась в квартиру на Товарищеском проспекте, где живет ее сын и его девушка. Мужчины и мать пострадавшего связали ему руки веревкой и увезли на машине.

Девушка похищенного заявила в полицию. Женщину задержали, заведено уголовное дело о похищении. Ее мотивы неизвестны.