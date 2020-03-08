Пустившегося в бега сына петербургского судьи нашли и задержали по подозрению в убийстве друга

«Стрелявший несовершеннолетний задержан», — говорится в сообщении ведомства. Дело передали на контроль центрального аппарата СК.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей и устанавливают мотив убийства.

Вечером 7 марта в подъезде одного из домов на улице Ижорского Батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга нашли 14-летнего школьника с простреленной головой. По данным СМИ, несколько подростков праздновали день рождения одного из своих друзей в квартире колпинского судьи. По версии следствия, сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в своего 14-летнего друга. Тело убитого он вытащил на лестничную клетку и сбежал.

Самого судьи в момент выстрела не было дома. Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Как рассказал «360» один из друзей погибшего мальчика, он был очень добрым. Обвиняемый в убийстве тоже всегда вел себя добродушно. Собеседник был на этом празднике, однако ушел домой до ЧП. По его словам, парни крепко дружили и в их отношениях не было ни намека на какой-либо негатив.