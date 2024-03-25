Криминал 25 марта 2024, 19:28 Троих новых фигурантов дела о теракте в Crocus City Hall отправили в СИЗО Суд Москвы арестовал седьмого фигуранта дела о теракте в Crocus City Hall

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Басманный суд Москвы отправил под стражу седьмого фигуранта уголовного дела о теракте в Crocus City Hall Аминчона Исломова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Подозреваемому по статье «Теракт» избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 мая. По данным Следственного комитета, Аминчона Исломова вовлекли в организацию преступления в Красногорске не позже января.

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Таким образом, сегодня под стражу отправили троих новых фигурантов дела об атаке на Crocus City Hall. Среди них — Аминчон и Диловар Исломовы, а также Исроил Исломов.

Как уточнил «Интерфакс» со ссылкой на представленные судом данные, фигуранты приходятся друг другу родственниками. Аминчон и Диловар Исломов — родные братья, Исроил Исломов — их отец.

Диловар Исломов — уроженец Таджикистана с гражданством России, женат, имеет трехмесячного ребенка, работает таксистом. Аминчон Исломов — уроженец Таджикистана, имеет семерых детей от двух браков, тоже работает таксистом. Исроил Исломов — уроженец Таджикистана, в России имеет ВНЖ, проживает в Твери, нигде не работает.

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта, жертвами стали 137 человек. Правоохранители оперативно задержали четырех участников нападения в Брянской области. Суд арестовал их на два месяца.