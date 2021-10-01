Сбербанк заявил о содействии следствию по делу экс-замминистра Раковой

Дело вице-президента Сбербанка Марины Раковой о многомиллионном мошенничестве никак не связано с работой финансовой организации, но в «Сбере» оказывают необходимое содействие следствию. Об этом заявили в пресс-службе банка.

Представители «Сбера» отметили, что следят за ходом событий по уголовному делу Раковой и ее коллег, сообщило РИА «Новости».

«Расследование охватывает ее деятельность на посту заместителя министра просвещения РФ до прихода в „Сбер“ и, соответственно, никак не связано с ее работой в Сбербанке», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным следствия, в 2019 году Ракова, занимая пост замминистра просвещения, пролоббировала выделение Фонду новых форм развития образования бюджетных средств для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) стала одним из подрядчиков организации. Правоохранители полагают, что деньги были похищены. Ущерб составил более 50 миллионов рублей. Дело было возбуждено по статье мошенничество, максимальная санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В ходе расследования были арестованы Максим Инкин, Евгений Зак и Кристина Крючкова. По решению Тверского суда Москвы они пробудут в СИЗО до 29 ноября.

Инкин ранее возглавлял Фонд новых форм развития образования. Сейчас он занимает пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк». Зак является управляющим директором Сбербанка.

Крючкова занимает должность исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук. Сама Ракова объявлена в розыск.