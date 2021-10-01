Коллеги вице-президента Сбербанка Марины Раковой во время избрания им меры пресечения по делу о мошенничестве с трудом держали себя в руках. Дошло до слез и вставания на колени.

Об истерике фигурантов дела Раковой в Тверском суде Москвы сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, управляющий директор Сбербанка Евгений Зак якобы заплакал, а исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова встала на колени.

Но на смягчение решения суда это не повлияло, оба были арестованы. Также под стражу заключили еще одного фигуранта дела — Максима Инкина. Он занимает пост управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО «Сбербанк».

Марина Ракова сейчас объявлена в розыск. Она не явилась на допрос в СК и после обысков исчезла. Сегодня появилась информация, что ей мог помочь сбежать ее знакомый, у которого есть украинское гражданство. Предположительно, пара могла направиться в эту страну.

Вице-президент Сбербанка подозревается в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей, пока она была на посту замминистра просвещения. Средства были похищены во время заключения госконтрактов в сфере образования.