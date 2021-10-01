Марина Ракова могла убежать на Украину. Что известно о деле экс-замглавы Минпросвещения

Вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей, пока она была на посту замминистра просвещения. Она скрылась от следствия, но если ее признают виновной, то ей может грозить тюрьма.

Вице-президент Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Топ-менеджера банка подозревают в мошенничестве с госконтрактами в сфере образования на сумму более 150 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Марина Ракова была заместителем министра просвещения России с 2018 по 2020 год. Предполагают, что на посту она могла пролоббировать выделение бюджетных денег Фонду новых форм развития образования. Они были предназначены на госконтракты по проекту «Учитель будущего», писало РИА «Новости». В ходе экспертиз специалисты нашли признаки фальсификации отчетной документации. Сама Ракова ранее возглавляла фонд.

В ее доме, а также в кабинетах высокопоставленных сотрудников Сбербанка начались обыски. При этом Ракову не задерживали и выдвигали меру пресечения. Если экс-чиновницу признают виновной, то ей может грозить до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ.

Новые лица в деле

Сбербанк уже заявил, что уголовное дело против Раковой не имеет отношения к его деятельности. Но в отличие от финансовой организации в деле стала фигурировать Московская высшая школа социальных и экономических наук (МВШСЭН), более известная как Шанинка.

По версии следствия, МВШСЭН была подрядчиком госконтрактов. Отчеты по научным исследованиям были сфальсифицированы, но Фонд новых форм развития образования одобрил работы, которые выполнил российско-британский вуз, и выплатил средства.

Полицейские пришли 30 сентября в Шанинку и начали проверку фактов, затрагивающих контракты с фондом. Вуз содействовал представителям МВД.

В тот же день по делу о мошенничестве также арестовали управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака. Его отправили в СИЗО до 28 ноября, сообщило РИА «Новости». Схожую меру пресечения назначили директору дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Максиму Инкину и преподавателю РАНХиГС Кристине Крючковой.

Выяснилось, что Максим Инкин был директором Фонда новых форм развития образования, а Евгений Зак — заместителем гендиректора. Они оба входили в ближайшее окружение Раковой.

Исчезновение экс-чиновницы

Дело о мошенничестве получило неожиданное развитие. На следующий день после обысков вице-президент Сбербанка не явилась на допрос и начала скрываться от следствия. Следственная группа попыталась связаться с ней, но женщина отключила все телефоны и оставила свое место жительства.

Оперативники приехали в ее место жительства и обнаружили следы сборов, написал «Коммерсант». Она также прекратила общаться со своими родственниками и не явилась на работу. Следствие начало разыскивать женщину.

Полицейские предположили, что Ракова скрывается не без помощи бывшего сотрудника Фонда развития новых форм образования. По данным «Коммерсанта», у него есть украинское гражданство и родственники на Украине.

Оперативники не исключили, что Ракова и помощник стремились попасть в эту страну, поскольку российско-украинскую границу не охраняют тщательно. Украинская сторона также не склонна выдавать фигурантов уголовных дел. Предполагаемый помогавший так же, как и Ракова, отключил свой телефон. Бегство Раковой может в дальнейшем стать отягчающим обстоятельством при избрании ей меры пресечения, написала газета «Известия».

На следующий день после исчезновения Ракову объявили в федеральный розыск. Ей заочно предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Тех, кто помогает ей скрываться, привлекут к уголовной ответственности.