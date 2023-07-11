Эксклюзив 11 июля 2023, 22:02 «С головой не в порядке». Знакомый рассказал о подозреваемом в убийстве 11-летней девочки в Челябинской области Житель Сима заявил об инвалидности матери подозреваемого в смерти девочки под Челябинском

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Подозреваемый в убийстве 11-летней девочки из Челябинской области производил впечатление неадекватного человека, а его мать считали инвалидом. Об этом сообщил «360» местный житель города Сим Алексей, который знаком с семьей.

«Ну, мать его считается как инвалид. С головой у нее что-то не в порядке. Он тоже не отличался — шебутной был», — заявил Алексей.

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Местный житель отметил, что узнал об убийстве ребенка из новостей в интернете. У предполагаемого убийцы есть родная дочь. Он узнал, что возможный виновник «развозил по домам» сначала свою дочь, а потом предполагаемую жертву. В каком направлении уехала машина — неизвестно.

Несколько дней назад 11-летняя девочка из Сима в Челябинской области пропала. Уже 11 июля ребенка нашли убитым. В преступлении заподозрили отца одной из подруг девочки. По предварительной информации, мужчина расправился с девочкой, закопал тело и выкинул ее рюкзак в реку.

Как ранее сообщила СУ СК России по Челябинской области, вероятного виновника уже задержали. Против него возбудили уголовное дело, специалисты занимаются поиском доказательств преступления.