Криминал 11 июля 2023, 09:46 Пропавшую в Челябинской области школьницу нашли убитой Ura.ru: в Челябинской области нашли убитой пропавшую ранее 11-летнюю девочку

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Пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку из Сима в Челябинской области нашли убитой. Об этом сообщило издание Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в убийстве подозревают отца одной из подруг школьницы. Фигуранта вычислили по камерам видеонаблюдения. Он уже сознался в содеянном, с подозреваемым проводят следственные действия.

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«Мужчина убил и закопал девочку, а рюкзак выбросил в реку. Течением его прибило к берегу», — рассказал источник.

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» подтвердили, что девочка погибла.

По факту убийства школьницы следователи возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Школьница пропала в воскресенье, 9 июля. В последний раз ее видела подруга около 20:30, потом та перестала выходить на связь. Девочку искали правоохранители и волонтеры. В ночь на понедельник удалось обнаружить рюкзак и чехол от телефона, принадлежащие школьнице. Изначально полицейские думали, что ребенок утонул, однако утром 11 июля им удалось выйти на подозреваемого, написали «Известия».