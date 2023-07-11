Происшествия 11 июля 2023, 12:13 Подозреваемого в убийстве 12-летней школьницы в Челябинске задержали СК РФ: в Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы Соцсети

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Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве школьницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

В отношении мужчины завели уголовное дело, специалисты собирают доказательную базу преступления. По данным следствия, вечером 9 июля в городе Сим подозреваемый нанес ножевые ранения 12-летней девочке, а затем скрылся в лесу.

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«Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения», — передали в ведомстве.

Пропавшую несколько дней назад 11-летнюю девочку из Сима в Челябинской области нашли убитой. Подозреваемым в убийстве оказался отец одной из подруг школьницы. Мужчина показал сотрудникам правоохранительных органов, где спрятал тело девочки. Мотивы убийства следователи пока не называют.

Ранее в Ленобласти нашли мертвым пропавшего 11-летнего мальчика. Ребенок исчез в ночь с 9 на 10 июля в Лужском районе. Его тело нашли в одном из заброшенных зданий муниципалитета. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве.