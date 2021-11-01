РПЦ оценила уголовные дела за откровенные фотографии у соборов

Уголовные дела по статье «об оскорблении чувств верующих» заводят редко. Это говорит о том, что нормы действуют эффективно и не допускают аморальные деяния около объектов культурного наследия. Такой мыслью поделился заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью с РБК.

«Таких дел, если посмотреть статистику за год, единицы. По сравнению с другими статьями УК это ничтожно мало. Это говорит о том, что данная норма действует эффективно и предупреждает совершение подобного рода деяний, устанавливая атмосферу уважения к религиозным символам, религиозным мировоззрениям в нашем обществе», — выразился он, добавив, что церковь не заинтересована в том, чтобы по этой статье людей сажали в тюрьму.

Кипшидзе прокомментировал фотографию блогера Ирины Волковой на фоне Исаакиевского собора и назвал ее вызовом общественной морали. Он подчеркнул, что в обществе существуют правила приличия, которые не допускают пребывание в полураздетом виде на глазах у большинства людей. Тем более, если человек находится около религиозных символов или памятников, имеющих для граждан большое значение.

Представитель РПЦ напомнил, что статьи, призванные защищать верующих, распространяются не только на представителей православия, но и на исповедующих другие религии. Кипшидзе отметил, что эта практика сочетается с европейским правом и защищает воспитанных и культурных граждан от действий провокаторов.

Блогер Ирина Волкова сфотографировалась в трусах на фоне Исаакиевского собора. На нее завели уголовное дело. Недавно по статье об оскорблении чувств верующих осудили двух других блогеров — Руслана Бобиева и Анастасию Чистову. Их приговорили к 10 месяцам колонии общего режима за провокационное фото около храма, выложенное в интернет.