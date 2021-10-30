Уголовное дело завели против задержанной за эротические фото у Исаакиевского собора блогерши

Блогерша, которую задержали за публикации эротических фото у Исаакиевского собора, попала под уголовную статью. Следователи завели против нее дело об оскорблении религиозных чувств верующих. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Санкт-Петербургу.

«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения и предъявлении ей обвинения», — говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, находясь у православного храма, 30-летняя блогерша умышленно сфотографировалась голой и разослала снимок через мессенджер, чем проявила явное неуважение к обществу. По данным СМИ, ее фото появились в Сети еще летом. Когда началась шумиха, она их быстро удалила, однако избежать внимания правоохранительных органов ей не удалось.

Накануне блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову отправили на 10 месяцев в колонию за скандальные фото на фоне храма Василия Блаженного за преступление по этой же статье. Девушка захотела опротестовать приговор, а раскаявшийся Бобиев решил отсидеть от звонка до звонка.