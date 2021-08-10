Российских чиновников поймали на майнинге криптовалют на рабочем месте

Чиновники Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Камчатского края майнили криптовалюту на работе. Они пытались поставить на рабочие компьютеры программное обеспечение, подготовленное к вычислению криптовалют.

Попытку майнинга пресекли во время мониторинга состояния системы безопасности в информационно-телекоммуникационной сети правительства Камчатского края, сообщили на сайте правительства региона.

«В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют», — сообщили в правительстве.

Программы должны были майнить криптовалюты monero, bytecoin и infinium-8.

В правительстве отметили, что чиновники поставили под угрозу безопасность информационно-коммуникационной сети правительства Камчатского края. Из-за их действий в компьютеры мог попасть опасный вирус, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют.

Материалы проверки переданы в УФСБ по Камчатскому краю.