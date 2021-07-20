Эксперт рассказал, стоит ли вкладываться в биткоин

Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин рассказал для News.ru, стоит ли россиянам покупать биткоины. По его словам, опасаться нечего.

«Если вложить активы в покупку биткоина прямо сейчас, то уже через несколько лет вы почувствуете положительную отдачу от криптовалюты. В настоящее время биткоин — самодостаточная единица, в ближайшее время ему ничто не угрожает», — сказал эксперт.

Он добавил что небольшой спад цены криптовалюты, произошедший в последнее время, не должен пугать. Эксперт уверен, что до конца года цена биткоина не только поднимается, но и превысит трехзначную отметку. Поэтому сейчас самое подходящее время, чтобы вложиться.