Специалисты рассказали, как вирус-майнер может навредить компьютеру

Вирус LemonDuck способен поражать компьютер на операционной системе Windows. О том, чем опасна данная программа, рассказал старший эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Денис Легезо. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Интересно, что изначально LemonDuck создавался как майнер для криптовалюты, а спустя определенное время его функционал трансформировался. Судя по сообщениям Microsoft, версия LemonDuck, о которой идет речь сейчас, включает в себя загрузчик, который затем скачивает другое вредоносное ПО», — рассказал эксперт.

Специалист отметил, что вирус распространяется по электронной почте или через внешние накопители. Попадая на компьютер, программа способна распространять письма с вредоносными ссылками от лица пользователя. Таким образом он распространяется на компьютеры.