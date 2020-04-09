Российский школьник опубликовал фейк о СОVID-19. Наказание ждет мать

Сотрудники МВД выписали протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За это женщине грозит сумма до трех тысяч рублей, отметили в ведомстве.

Школьник разместил в одном из пабликов сети «ВКонтакте» анонимный пост. По его словам, из-за пандемии на местной заправке машины больше не будут заправлять топливом. То, что эта информация не соответствует действительности, заявили в МВД. Полицейские быстро вычислили нарушителя. С подростком провели профилактическую беседу, а родителям выписали административный протокол.

Ложная информация, которая то и дело появляется в пабликах и мессенджерах на тему коронавируса, преследуется по закону, и даже за детские шутки грядет наказание. Об этом напоминают в полиции. Административное наказание, а в отдельных случаях и уголовное, предусмотрено за любые фейковые данные в СМИ и в интернете.

Так, ранее житель России опубликовал фейк о появлении бронетехники в Ленинградской области. Против него возбудили уголовное дело.