Россияне отдали мошенникам почти 14 миллиардов рублей в 2021 году

Телефонные мошенники в 2021 году незаконным путем выманили у жителей России 13,6 миллиардов рублей, это на 39% больше, чем в 2020 году. Этим данными поделился Центральный банк.

Из этих средств 1,4 миллиарда рублей перечислили мошенникам компании, а 12,1 миллиарда отдали физические лица.

Среди топ-способов вымогательства у аферистов обман при помощи телефонных звонков, фишинговых сайты и поддельных интернет-ресурсов.

Госуслуги рекомендуют гражданам внимательнее относится к вводу личных банковских данных на интернет-площадках, завести отдельную банковскую карточку для оформления онлайн-покупок и не пополнять ее на слишком большую сумму.

Директор Фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева также рекомендовала пользователям внимательнее смотреть на адрес сайта финансовой организации при использовании поисковых систем.

Как правило, поисковик «Яндекса» маркирует верифицированный сайт специальной синей галочкой.

Аналитики Positive Technologies подсчитали, что в 2022 году доля успешных кибератак в России выросла до 73%.