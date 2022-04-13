Россиянам объяснили, как отличить поддельные банковские приложения от реальных

Руководитель платформы «Мошеловка», директор Фонда «За права заемщиков» Евгения Лазарева обсудила с «ФедералПресс» сообщение о том, что мошенники создают фейковые аналоги мобильных приложений банков, которые попали под западные санкции.

Лазарева заметила, что «Яндекс», в отличие от западных коллег, маркирует синими галочками официальные сайты финансовых организаций.

«Во-вторых, если пользователь все-таки предпочитает иные поисковые системы, то прежде, чем кликать по ссылке стоит внимательно прочесть ее адрес — как правило, поддельные сайты в своих адресах имеют „опечатки“ или искажения в написании», — обратила внимание специалист.

Она напомнила, что большинство банков уточняют официальный адрес своего сайта на выпускаемых ими картах. Поэтому можно сравнить написание адреса с тем, что появилось в выдаче поисковика. Лазарева объяснила, что от мошенников может уберечь установка антивирусных программ и расширений для мобильных браузеров, которые блокируют фишинговые ссылки и вредоносное ПО.

«Вероятно, они могут замедлять работу браузера, но совершенно точно помогут защититься от мошенников и потери всех средств со счетов», — добавила собеседница издания.