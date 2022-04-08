Кибермошенники стали чаще похищать личные данные россиян

Аналитики Positive Technologies подсчитали, что в 2022 году доля успешных кибератак в России выросла до 73%, мошенники все чаще стали похищать личные данные россиян. С отчетом ознакомились «Известия».

Киберпреступники проявляют интерес к индивидуальным, а не корпоративным устройствам. Переход на удаленный или смешанный формат работы привел к тому, что закрытые данные оказываются на персональных гаджетах.

Во время пандемии многие компании перешли на платформу Discord для проведения конференций. Кибермошенники стали использовать кроссплатформенное приложение для проникновения в устройство. Такое вредоносное программное обеспечение сложно обнаружить.

Телефонные мошенники активизировались во второй половине 2021 года. В этот период значительно выросло количество подозрительных звонков из «банков», от «сотрудников правоохранительных органов» или «службы безопасности», отметил специалист «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов. Схем мошенничества много, однако у всех одна цель — выманить деньги доверчивых граждан.