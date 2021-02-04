Россиян предупредили о способе мошенничества с топливными картами

Роскачество выступило с предупреждением автолюбителей о мошенниках, которые предлагают скидки на покупку топливных карт. В ведомстве раскрыли схему их работы.

«В интернет-пространстве активизировались мошенники, которые предлагают скидку на приобретение топливных карт», — привел ТАСС сообщение Роскачества. Мошенники отправляют держателю топливной карты сообщения через e-mail, SMS или популярные мессенджеры.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества заметили рассылки для автомобилистов, заправлявшихся на АЗС «Газпромнефть» и «Лукойл».

Предложение мошенников обычно одно и то же: скидка 50% на приобретение топливной карты. В сообщении предлагается перейти по ссылке на «безопасный сайт» с платежной формой для покупки топливной карты. Цена варьируется от пары сотен до десятков тысяч рублей, при этом количество карт может быть ограничено, что обычно иллюстрирует тикающий счетчик на экране. Дизайн сайта имитирует настоящую топливную компанию, а саму услугу может продвигать якобы член поддержки топливной компании, однако платежи в данном случае уходят мошеннику, который также получает реквизиты карты жертвы.

Данная мошенническая схема уже была зафиксирована в 2019 году. Эксперты считают, что злоумышленники, выдержав паузу, решили провести кампанию вновь. «Все, что связано с переводом средств, должно незамедлительно пробуждать вашего внутреннего критика — лучше задать много вопросов и отказаться от „выгодного предложения“, чем рисковать персональными данными и деньгами», — уверен заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.