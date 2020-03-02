Московский НПЗ «Газпром нефти» снизил расход энергоресурсов

Источник фото: АО «Газпромнефть-МНПЗ»

В сообщении указано, что экономический эффект от выполнения энергосберегающих мероприятий составил 0,5 миллиарда рублей. Сокращение энергопотребления — важное направление программы развития нефтеперерабатывающих активов «Газпром нефти».

Всего в 2019 году Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» реализовали 50 энергосберегающих проектов. На Московском НПЗ модернизировали системы пароснабжения и дополнительно оптимизировали работу парогенераторов. На Омском ввели в эксплуатацию пилотную солнечную электростанцию, ставшую первым объектом возобновляемой энергетики в регионе.

Оба предприятия продолжают внедрять современные цифровые комплексы управления энергоснабжением.

«Сокращение расхода энергоресурсов позволяет снизить воздействие производств на окружающую среду. Последовательный рост энергоэффективности наших нефтеперерабатывающих активов — важная цель программы развития НПЗ „Газпром нефти“», — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер.

По его словам, компания оценивает проекты и с точки зрения их влияния на общую энергоэффективность активов.

«Газпром нефть» проводит масштабную модернизацию Московского и Омского НПЗ с общим объемом инвестиций более 550 миллиардов рублей. Сначала предприятия полностью перешли на выпуск современных экологичных видов моторного топлива Евро-5. Сейчас продолжается второй этап модернизации, на котором глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.

Ранее Московский НПЗ получил премию правительства столицы в номинации «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий». Коллектив завода занял первое место за биологические очистные сооружения «Биосфера».

Инновационный проект позволил увеличить эффективность очистки сточных вод предприятия до 99,9% и возвращать до 80% воды в производство. С его помощью завод практически перешел на замкнутый цикл водопользования, значительно снизив потребление воды и нагрузку на городские очистные сооружения. Опыт проекта «Биосфера» можно использовать не только в нефтепереработке, но и в других отраслях промышленности. Это внесет дополнительный вклад в охрану окружающей среды.