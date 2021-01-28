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    28 января 2021, 12:35

    Жителям Подмосковья начали напоминать о второй прививке от коронавируса по СМС

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жителям Подмосковья, прошедшим первый этап вакцинации от коронавируса, начали рассылать СМС с напоминанием о второй прививке. Это поможет им не забыть о важности завершения процедуры.
    Жителям Подмосковья начали напоминать о второй прививке от коронавируса по СМС

    Сообщения, приходящие на мобильные телефоны, напомнят о дате введения второго компонента вакцины «Спутник V». Это отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

    Мы стремимся сделать вакцинацию от COVID-19 максимально доступной и удобной для наших жителей

    Светлана Стригункова.

    По ее словам, в сообщениях укажут дату для второй прививки и способы записи на нее.

    «Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет», — добавила Стригункова.

    Прививки от коронавируса сделали уже почти 60 тысяч жителей Подмосковья. Это полностью бесплатно. Записаться можно на сайте госуслуг, в МФЦ и поликлиниках или по номеру 122.

    Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах при торговых центрах.

    Найти подходящий пункт вакцинации поможет интерактивная карта Подмосковья. Перед прививкой потребуется осмотр врача.