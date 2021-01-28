Жителям Подмосковья начали напоминать о второй прививке от коронавируса по СМС

Сообщения, приходящие на мобильные телефоны, напомнят о дате введения второго компонента вакцины «Спутник V». Это отметила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Мы стремимся сделать вакцинацию от COVID-19 максимально доступной и удобной для наших жителей Светлана Стригункова.

По ее словам, в сообщениях укажут дату для второй прививки и способы записи на нее.

«Уведомление будет приходить за несколько дней до визита в прививочный кабинет», — добавила Стригункова.

Прививки от коронавируса сделали уже почти 60 тысяч жителей Подмосковья. Это полностью бесплатно. Записаться можно на сайте госуслуг, в МФЦ и поликлиниках или по номеру 122.

Прививки делают не только в поликлиниках, но и в мобильных фельдшерско-акушерских пунктах при торговых центрах.

Найти подходящий пункт вакцинации поможет интерактивная карта Подмосковья. Перед прививкой потребуется осмотр врача.