Россиян предупредили о новых способах интернет-мошеничества

Злоумышленники в Интернете разработали новые способы отъема средств у россиян при помощи распространения вредоносных приложений. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, после удаления банковских приложений из магазинов App Store и Play Market появится практика распространения их вредоносных копий.

«Мошенники начнут разрабатывать поддельные приложения, размещая всюду ссылки на их скачивание», — рассказал Кузнецов.

Зампред кредитной организации добавил, что служба безопасности Сбера уже фиксирует информацию о продаже в Сети мобильных телефонов с якобы предустановленным приложением банка, обновленного до последней актуальной версии.

Ранее Центробанк сообщил, что в 2021 году россияне отдали мошенникам почти 14 миллиардов рублей.