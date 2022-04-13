Приложение Сбера удалили из Play Market

Мобильное приложение российского банка Сбер удалили из магазина Play Marker, входящего в экосистему Google. Программа с 13 апреля больше не доступна на скачивания или обновления на платформе Android.

При попытке поиска приложения в магазине появляются лишь варианты скачивания программ «СберМобайл» и «СберСтрахование».

Источник фото: телеканал «360»

Накануне приложение Сбера также удалили из магазина App Store для iOS. Представители кредитной организации сообщили, что эта ситуация никак не повлияет на работу уже установленных приложений.

Для новых клиентов есть возможность использовать веб-версию приложения Сбера через браузер, она адаптирована для мобильных телефонов.