Криминал 22 июня 2023, 09:43 Россия получила запрос США на встречу с арестованным по делу о шпионаже журналистом Замглавы МИД Рябков: РФ получила запрос и рассмотрит консульский доступ США к Гершковичу РИА «Новости»

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Россия рассмотрит возможность предоставить США консульский доступ к арестованному по обвинению в шпионаже журналисту Эвану Гершковичу. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков подтвердил ТАСС, что ведомство получило запрос.

«Запрос получен, находится на рассмотрении. Решения пока нет», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос агентства.

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Сергей Рябков назвал подачу и рассмотрение запроса на консульский доступ рабочим моментом и сказал, что МИД России продолжит поддерживать контакт с посольством США по этому делу. Американских дипломатов уведомят о решении.

Репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге в марте по делу о шпионаже в пользу США. В ФСБ заявили, что он собирал сведения о предприятии военно-промышленного комплекса, которые составляли гостайну. В мае его арест продлили до 30 августа.

Почетный член Свободных журналистов Финляндии Кости Хейсканен сказал «Царьграду», что не только Эван Гершкович, но и другие иностранные журналисты в России занялись шпионажем. Он призвал спецслужбы обратить на них более пристальное внимание.