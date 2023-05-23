23 мая 2023, 18:02
Обвиненному в шпионаже Гершковичу продлили арест
Суд в Москве продлил Гершковичу арест до 30 августа
Лефортовский суд Москвы продлили арест журналисту WSJ Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Под стражей он пробудет до 30 августа.
О продлении ареста журналиста суд попросил следователь ФСБ. Ходатайство удовлетворили.
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Сотрудника WSJ задержали в Екатеринбурге в марте этого года. По данным следствия, журналист занимался сбором данных об одном из предприятий российского ВПК. Задержали Гершковича, когда он получал секретную информацию.
Из Екатеринбурга его доставили в Москву. Там суд принял постановление об аресте Гершковича. Под стражей американца содержат в СИЗО «Лефортово». В апреле его навестила посол США Линн Трейси. Дипломат призвала его немедленно освободить.
В МИД России при этом указывали на бессмысленность попыток США давить на органы власти и суд в России из-за обвиненного в шпионаже журналиста.
Задержание Эвана Гершковича
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