Криминал 14 июня 2023, 18:16 Роспотребнадзор проверил точки продажи сидра в Москве Роспотребнадзор Москвы не обнаружил «Мистер Сидр» после проверки 2889 торговых точек РИА «Новости»

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По результатам проверки почти трех тысяч торговых точек Москвы следов опасного для жизни напитка «Мистер Сидр» не обнаружили, сообщил столичный Роспотребнадзор.

По информации ведомства, на 14 июня на территории Москвы проверили 2889 торговых объектов, занимающихся реализацией слабоалкогольных напитков в розлив.

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Ни в одном из проверенных предприятий следы напитка «Мистер Сидр», которым отравились более ста человек, не обнаружили. Роспотребнадзор также не зарегистрировал случаев отравления напитком в столице.

Ведомство порекомендовало жителям Москвы не приобретать продукцию «Мистер Сидр», которая производилась ООО «АНДИ». В случае ее обнаружения, необходимо сообщить в управление Роспотребнадзора по Москве по телефону горячей линии 8 (495) 687-40-41.

От сидра, произведенного в Самарской области из краденого метанола, погибло более 30 человек из разных регионов России.