Криминал 26 мая 2023, 01:02 Родственники нашли тело шестиклассника на домашнем турнике в Бийске РИА «Новости»

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Шестиклассник скончался при невыясненных обстоятельствах в своей квартире в Бийске Алтайского края. Как указало издание «Бийский рабочий», тело мальчика обнаружили его родственники.

Тело подростка нашли на домашнем турнике. По предварительной версии, подросток стал жертвой несчастного случая. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти школьника.

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В Улан-Удэ семиклассник скончался после падения с домашнего турника. Мать погибшего мальчика в разговоре с «360» призналась, что подросток всегда стремился стать сильным. Школьник занимался в домашних условиях. Он часто тренировался. Для этого дома у него был специальный турник. По словам женщины, ее сын умер в результате несчастного случая.

В конце марта угарный газ стал причиной смерти 15-летнего подростка в крымском поселке Уварово. Тело юноши родственники обнаружили в ванной комнате. Угарный газ проник в комнату из-за неисправной системы дымоотведения твердотопливного котла, расположенного в ванной. К такому выводу пришли сотрудники газовой службы, которых правоохранители привлекли для осмотра помещения.