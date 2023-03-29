Криминал 29 марта 2023, 21:10 Подросток в Крыму насмерть отравился угарным газом в ванной Подросток погиб от отравления угарным газом в частном доме в Крыму РИА «Новости»

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Угарный газ стал причиной смерти 15-летнего подростка в крымском поселке Уварово. Как сообщила пресс-служба республиканского главка СК, тело юноши родственники нашли в ванной комнате.

Для осмотра помещения следователи привлекли сотрудников газовой службы. Они выяснили, что угарный газ проник в комнату из-за неисправной системы дымоотведения твердотопливного котла, расположенного в ванной.

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Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено. Семья, в которой рос подросток, характеризуется положительно и на учете в органах профилактики не состояла.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности несовершеннолетнему. Сотрудникам ведомства поручили установить все обстоятельства смерти подростка, а также оценить действия владельца дома и служб, ответственных за работу отопительного оборудования.