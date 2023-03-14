Эксклюзив 14 марта 2023, 16:20 «Неудачно упал». Мать погибшего после падения с турника подростка рассказала, что он хотел быть сильным Школьник из Бурятии неудачно упал дома с турника и умер РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Улан-Удэ семиклассник скончался после падения с турника. Мама погибшего мальчика Зинаида в беседе с «360» призналась, что подросток всегда стремился стать сильным.

Она отметила, что сын занимался в домашних условиях. Он часто тренировался. Для этого дома у него был специальный турник.

Реклама

«Да, он занимался дома у нас. У него был специальный турник. Он всегда занимался на нем. <…> Неудачно упал. Это произошло дома. Нигде, ни в спортшколе, нигде», — рассказала Зинаида.

Реклама

По ее словам, школьник всегда стремился быть лидером. Он занимался не только спортом, но и музыкой.

«Ничего не было, он бы очень сильный мальчик. Хотел быть сильным, успешным, быть лидером. <…> Был спортивный, музыкальный, лидер», — подчеркнула она.

Мама погибшего одобряла его занятия спортом. Она заверила, что мальчик умер просто из-за несчастного случая.

«Он дома всегда тренировался. И мы всегда к этому относились положительно, были уверены. Но вот несчастный случай, так получилось, не углядели», — добавила она.

Женщина не стала раскрывать подробности гибели ребенка. Она также не сообщила, что именно стало причиной его смерти.

В региональном Следственном комитете также пока не появилось никакой информации. В местных пабликах в социальных сетях утверждают, что подросток воспитывался в благополучной семье. Он был активным и любил спорт. По информации СМИ, одноклассники школьника собирают деньги на помощь семье.