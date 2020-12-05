Родители подозреваемого в убийстве семьи в Волоколамске рассказали о возможной причине произошедшего

Родители задержанного по подозрению в убийстве семьи в Волоколамске рассказали, в чем могла быть причина конфликта с убитой семьей. Оказалось, что погибшие высказывались против лошадей, которых завели соседи.

Об этом родители сообщили Telegram-каналу Life Shot. Они рассказали, что купили в этом месте участок не так давно. Их сын перед возможным убийством занимался строительством дома. Как только пара узнала о случившемся, она тут же приехала в Волоколамск.

Отец задержанного шокирован случившимся. Он, не скрывая слез, рассказал, что вся ситуация у него не укладывается в голове.

«Как будто фильм смотрим», — добавила его супруга. Она подтвердила, что у убитой семьи был конфликт с другим подозреваемым из-за лошадей. Женщина уточнила, что они были против животных.

Ранее тела трех человек были найдены на окраине СНТ «Малахит» в Волоколамске. Они принадлежали супружеской паре и их 16-летней дочери.

Всего по делу об убийстве семьи задержали троих мужчин. Они во всем сознались и рассказали мотив убийства. Подозреваемым не понравилось, что погибшие обвинили их в поджоге дачного дома. По данным СМИ, отца, мать и девушку сначала расстреляли из ружья, а затем сожгли.