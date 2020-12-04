Супружескую пару и их дочь убили и сожгли под Волоколамском

Тела трех человек были найдены на окраине СНТ «Малахит» в Волоколамске. Они принадлежат супружеской паре и их 16-летней дочери. По предварительным данным, их убили.

Рядом с телами находилась обгоревшая машина. По информации «МК», на корпусе видны следы от пуль.

«По предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье», — рассказали в Следственном комитете.

Как сообщили журналисты РЕН ТВ, семье позвонили неизвестные и сообщили, что их загородный дом сгорел. Владельцы дачи вместе с дочерью отправились в СНТ. Больше на связь они не выходили.

Прокуратура Московской области взяла расследование уголовного дела на особый контроль.