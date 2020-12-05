Задержанные за убийство семьи в Волоколамске раскрыли мотив

«По горячим следам установлены и задержаны трое подозреваемых. Ими оказались двое жителей Москвы 1989 и 1980 годов рождения, а также житель Солнечногорска 1993 года рождения», — рассказали в ведомстве.

Они во всем сознались и рассказали мотив убийства. Подозреваемым не понравилось, что погибшие обвинили их в поджоге дачного дома. По информации РЕН ТВ, отца, мать и девушку сначала расстреляли из ружья, а затем сожгли.

В Волоколамске в СНТ «Малахит» вечером 4 декабря нашли тела супружеской пары и их 16-летней дочери. Тела жертв с огнестрельными ранениями находились в сгоревшем доме. Рядом с домом нашелся сгоревший автомобиль с дырами от пуль.

«Криминалистами ГСУ СК России по Московской области осмотрен обгоревший автомобиль потерпевших, автомобили подозреваемых, а также заброшенный дом, в котором обнаружены тела. В ходе обыска изъято оружие, из которого производились выстрелы, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования», — сообщили в Следственном комитете.