Родителей истощенной девочки из Новошахтинска арестовали на два месяца

Маму семилетней истощенной девочки из Новошахтинска вместе с супругом арестовали на два месяца. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Паре грозит от трех до семи лет тюрьмы.

«Жительница Новошахтинска, находясь по месту жительства, систематически умышленно наносила побои своей дочери 2014 года рождения совместно с супругом (отчимом девочки)», — рассказали в пресс-службе СК по региону.

В пресс-службе уточнили, что пара ежедневно связывала ребенку руки и ноги веревками и колготками, причиняя физическую боль, ограничивая свободу передвижения. Ранее СМИ сообщили, что мать издевалась над девочкой, потому что та много плакала и грызла обои.

Сейчас ребенок находится в больнице. После ее передадут в органы опеки. Известно, что биологический отец девочки от нее отказался. Информация о ней появилась в соцсетях. Ребенок так сильно голодал, что жевал одеяло. А еще на ее руках образовались кровоподтеки от веревки. Знакомая матери пришла в гости и заметила замученную девочку. Женщина напоила пострадавшую и вызвала полицию.