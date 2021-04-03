Мать посадила дочь на привязь без еды под Ростовом

Жительница Новошахтинска в Ростовской области держала свою восьмилетнюю дочь на привязи дома и не кормила. Полиция ищет ее после появления данной информации в соцсети. Об этом сообщило РИА «Новости», сославшись на представителя ГУ МВД России по региону.

«Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения матери несовершеннолетней», — сказал представитель ведомства.

Он подтвердил, что правоохранители изъяли ребенка и отправили его в медицинское учреждение.

В паблике «Это Ростов» во «ВКонтакте» опубликовали пост про женщину, которая «издевалась над своей дочкой, держала ее на привязи, не давала есть и пить». Связанная девочка от голода жевала одеяло. На руках у нее обнаружили кровоподтеки от веревки. Замученного ребенка заметила знакомая матери, которая пришла в гости. Она развязала пострадавшую, напоила, вызвала полицию и скорую. Ребенок уже лежит в больнице.

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