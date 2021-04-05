Жительница Новошахтинска назвала причину, по которой била истощенную дочь

Жительница Новошахтинска объяснила, почему вместе со своим избранником постоянно избивала истощенную дочь. По ее словам, ребенок много плакал и грыз обои, написал Life.

Отмечается, что девочку обнаружили связанной по рукам и ногам. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил выяснить обстоятельства произошедшего в кратчайшие сроки. Мать и отчима задержали. В скором времени суд изберет им меру пресечения.

Малышка находится в местной больнице, ее передадут органам опеки. Биологический отец девочки не захотел стать ее опекуном.

Ранее сообщалось, что в лесу во Всеволожском районе Ленинградской области нашли тело 13-летнего мальчика. Следов насильственной смерти на нем не нашли. По предварительным данным, ребенок скончался от переохлаждения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

На место происшествия выезжали следователи, криминалисты и эксперты полиции. СК начал доследственную проверку. В настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства гибели подростка.