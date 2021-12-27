Ребенок схватился за нож: семейная ссора в Коломне едва не привела к убийству

Семейная драма разыгралась в Коломне. Одиннадцатилетний ребенок ударил ножом собственного отца, не в силах видеть их ссору и драку с матерью, передал «МК».

Мальчик пытался остановить бурную семейную ссору словами. Родители не хотели его замечать, взаимные оскорбления перешли в откровенное рукоприкладство. Тогда ребенок схватил нож и ударил отца прямо в сердце.

Мужчина в итоге оказался в реанимации в тяжелом состоянии, медики пытаются спасти его. Ребенок находится в состоянии шока и нуждается в помощи психолога.

Утром в понедельник в квартире в Канске нашли мертвыми семью из четырех человек, включая двух детей. На теле погибших обнаружили следы колото-резаных ранений. По одной из версий, мужчина мог убить жену и детей, после чего свел счеты с жизнью. Сосед семьи заявил, что этот человек был очень религиозным, и поведение его было зачастую очень странным. Он работал программистом, занимался обслуживанием компьютеров в почтовых отделениях.