Религиозный человек. Родственник рассказал о вероятном убийце семьи в Канске

Мужчина, которого назвали вероятным убийцей жены и двух детей в Канске, был религиозным человеком. Его жена рассказывала, что он злоупотреблял спиртным, бил ее и выгонял из дома. Об этом «360» сообщил родственник погибшей.

Собеседник пояснил, что эта женщина — племянница его супруги. Он узнал о случившемся из СМИ.

Мужчина сообщил, что погибшая в последний раз приезжала к ним год назад. В основном она общалась с его женой, которой жаловалась на тяжелые отношения в семье и рассказывала о рукоприкладстве мужа.

«Были у них драки, выгонял ее из дома, по словам жены. Подробностей я не знал», — сказал родственник погибшей.

Женщине пришлось съехать от мужа вместе с детьми. Сначала она просилась к матери, но та отказалась их пристроить. И ей пришлось снять квартиру.

«Я слышал, что мать ее не пустила домой, типа, дети активные, живите отдельно. Она хату сняла — и все, больше я ничего об этом не знал, пока вот новость не вышла», — поведал он.

Родственник погибшей признался, что с ее мужем они почти не общались.

«Странный человек, я с такими сильно не общаюсь. Мы с ним вообще не контачили, даже вообще никак. У него свои понятия жизненные, у меня свои. Ну так, привет-пока, поздоровались», — сказал мужчина.

В последние года три-четыре с мужем погибшей они не виделись. По его словам, этот мужчина был религиозным человеком и они не общались, так как не было общих интересов.

«Про таких говорят „старовер“, что-то такое. Что-то про религию мог рассказать, про иконы, какие-то лечебные травы. Но это мне было неинтересно, и мы с ним не общались», — объяснил он.

Муж погибшей, насколько ему известно, работал программистом, занимался обслуживанием компьютеров в почтовых отделениях.

Утром в понедельник в квартире в Канске нашли мертвыми семью из четырех человек, включая двух детей. На теле погибших обнаружили следы колото-резаных ранений. По одной из версий, мужчина мог убить жену и детей, после чего свел счеты с жизнью.