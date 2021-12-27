Семью из четырех человек обнаружили мертвыми в Красноярском крае

В Красноярском крае в городе Канск в квартире жилого дома обнаружили мертвыми четырех человек, в том числе двух детей. Все погибшие являются членами одной семьи. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

Трупы нашли в квартире жилого дома по улице Эйдемана. На телах обнаружили следы колото-резаных ранений. Следственные органы завели дело по статье об убийстве.

На месте работают правоохранители и криминалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится расследование.

Предположительно, мужчина убил жену и двух детей, также от его рук погиб дедушка. Семья, в которой произошла трагедия, была мало знакома соседям, так как они проживали в этом доме не так долго. По предварительным данным, погибшим детям было 7-11 лет.

Видео с места происшествия опубликовано в паблике «ЧП Канск». На кадрах можно заметить, что возле подъезда дежурят полицейские.

О том, задержан ли предполагаемый убийца, неизвестно. По словам автора ролика, кто-то видел, как мужчина выходил из этого дома около двух часов ночи.

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