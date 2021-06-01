Двое мужчин, разместившие фото нацистов в «Бессмертном полку», признали вину. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Допрошены подозреваемые А. Акимов из Оренбургской области и С. Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следователи осмотрели компьютеры и средства связи, которые были изъяты в ходе обыска у фигурантов уголовного дела.

Помимо этого, СК установил причастность к реабилитации нацизма двух жителей Украины Дмитрия Алексеенко и Михаила Пуха. Они тоже стали фигурантами уголовного дела. В мае этого года они разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, где были фотографии Гитлера, Геббельса и изменника Родины Власова. Следователи пояснили, что подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима.

В сентябре прошлого года суд приговорил жителя Перми Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ. Мужчину судили по делу о реабилитации нацизма из-за опубликования фото Власова на сайте акции «Бессмертный полк».