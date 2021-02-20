Тамбовчанина заподозрили в реабилитации нацизма из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следователи вышли на след 29-летнего жителя Тамбова, которого заподозрили в публикации на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера. Против него завели уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным следствия, мужчина за несколько дней до 75-летия Победы залил фото Гитлера во «ВКонтакте» и на сайт «Бессмертного полка», чтобы его показали во время трансляции. Квартиру подозреваемого обыскали. У него нашли и изъяли компьютер, средства связи и другие предметы, которые имеют отношение к делу.

В июле прошлого года стало известно, что житель Кемерова Дмитрий Бородаенко опубликовал фотографию Адольфа Гитлера на сайте «Банк памяти», а пермяк Максим Гусев — снимок изменника родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Против них также завели дела. Фигурантом дела о реабилитации нацизма стал житель Воронежа.

За подобное преступление жителя Перми Даниила Симанова в сентябре приговорили к 200 часам обязательных работ.