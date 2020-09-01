Житель Перми получил 200 часов обязательных работ за фото фашиста на сайте «Бессмертного полка»

Суд приговорил жителя Перми Даниила Симанова к 200 часам обязательных работ. Мужчину судили по делу о реабилитации нацизма из-за опубликования фото Власова на сайте акции «Бессмертный полк».

«200 часов обязательных работ, компьютер конфисковать в доход государства», — привел ТАСС сообщение пресс-службы Пермского краевого суда.

Расследование уголовного дела против Симанова завершилось в июле 2020 года. Следователи выяснили, что мужчина с помощью приложения отправил на сайт «Банк памяти» фото изменника Родины Власова. Пермяк пытался добиться размещения его портрета вместе с ветеранами Великой Отечественной войны.

Кроме того, по делу о реабилитации нацизма обвинили жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Он загрузил на сайт акции фото Адольфа Гитлера и подписал его «Шикльгрубер Адольф Алоисович».

Акцию «Бессмертный полк» в этом году проводили онлайн из-за ситуации с коронавирусом. Само шествие решили перенести на 2021 год. Президент Владимир Путин пообещал, что мероприятие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».