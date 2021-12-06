Рашкин приехал на допрос к следователю по делу о незаконной охоте
Допрос депутата Госдумы Валерия Рашкина начался в СК по делу о незаконной охоте
Депутат Госдумы Валерий Рашкин приехал в центральный главк Следственного комитета для допроса по уголовному делу о незаконной охоте. Как сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, на вопросы журналистов отвечать не стал и быстро зашел в здание в Техническом переулке.
Уголовное дело о незаконной охоте с участием Валерия Рашкина возбудили по требованию председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.
Сотрудники ведомства установили, что в ночь с 28 на 29 октября в охотничьем хозяйстве «Лебедка» Саратовской области Рашкин из своего карабина застрелил лося. Разрешения на охоту у народного избранника не было.
Вместе с сопровождающими депутат разделал тушу животного и положил в автомобиль, который задержали сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона. Своей вины в незаконной охоте депутат сначала не признал. Но после того, как следователи нашли его карабин с охотничьим билетом, он изменил свои показания.
По заявлению генерального прокурора России депутаты Госдумы лишили коллегу неприкосновенности. Это позволило завести на него уголовное дело.
Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в ходе сегодняшнего допроса Рашкину предъявят обвинение. За незаконную охоту депутату грозит до пяти лет лишения свободы.